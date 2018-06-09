Альберто Де Сантис: ТАР и азербайджанский газ имеют фундаментальную значимость для Италии

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Для Италии очень значимо быть частью Южного газового коридора".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку саммите Альянса европейских консерваторов и реформаторов сказал итальянский политический аналитик Альберто Де Сантис.

А.Д.Сантис отметил, что ТАР очень значим для его страны с точки зрения диверсификации источников энергии:

"Трансадриатический трубопровод (ТАР) и азербайджанский газ имеют фундаментальную значимость для Италии".