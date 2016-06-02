​Активы SOCAR достигли 40 млрд. манатов

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Объем консолидированных активов Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на начало текущего года составил 39,083 млрд. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов на проходящей в Баку XXIII Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

С.Гасымов отметил, что несмотря на образование убытка по итогам прошлого финансового года в размере 1,438 млрд. манатов, курсовая разница при переоценки активов компании в иностранной валюте способствовала получению дополнительных доходов на 3,27 млрд. манатов.

"Несмотря на падение нефтяных цен на мировом рынке в 2015 году, год в целом завершен с прибылью. В условиях падения цен на нефть в два раза с 2014 года и прогнозов международных финансовых агентств и инвестиционных банков о низкой вероятности стремительного роста цен до 2018 года SOCAR продолжает реализацию проектов внутри и за пределами страны", - отметил представитель компании.