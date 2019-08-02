Активы Госнефтефонда увеличились на 10% с начала года

За январь-июнь бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 10 698,3 млн манатов, бюджетные расходы - 4 499,4 млн манатов, сообщили Report в ГНФАР.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 8 557,1 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 7 780,7 млн манатов, бонусные выплаты - 766,4 млн манатов, транзитные доходы – 8,9 млн манатов, поакровые выплаты – 1,1 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 2 141,2 млн манатов.

Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 513,1 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет составил 4 413 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 74,9 млн манатов. Связанные с управлением расходы Госнефтефонда составили 11,5 млн манатов.

Активы фонда увеличились на 10,25% и составили 42 463,7 млн долларов. Активы увеличились за счет роста бюджетных доходов, в том числе доходов от управления средствами. Самая высокая доходность отмечалась в подпортфеле акций, положительная доходность зафиксирована по каждому компоненту инвестиционного портфеля. Если в прошлом году в подпортфеле акций отмечалась отрицательная доходность (-6,6%), то в первом полугодии 2019 года данный показатель составил 13,1%.