​Аким Бадалов: Тарифы на альтернативную энергию могут быть утверждены до начала следующего года

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Тарифы на альтернативную энергию могут быть утверждены до начала следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по альтернативным и восстанавливаемым энергетическим источникам Аким Бадалов.

Он отметил, что предложения по тарифам уже представлены в соответствующие структуры: "Через несколько дней будет сдана в эксплуатацию станция мощностью 50 МВт".

По словам А.Бадалова, тарифы в разных регионах могут отличаться: "В горных районах, где имеются проблемы с логистикой, тарифы на электроэнергию относительно выше, чем в других регионах".