 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Аким Бадалов: Тарифы на альтернативную энергию могут быть утверждены до начала следующего года

    Председатель Госагентства: Через несколько дней будет сдана в эксплуатацию станция мощностью 50 МВт

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Тарифы на альтернативную энергию могут быть утверждены до начала следующего года. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по альтернативным и восстанавливаемым энергетическим источникам Аким Бадалов.

    Он отметил, что предложения по тарифам уже представлены в соответствующие структуры: "Через несколько дней будет сдана в эксплуатацию станция мощностью 50 МВт".

    По словам А.Бадалова, тарифы в разных регионах могут отличаться: "В горных районах, где имеются проблемы с логистикой, тарифы на электроэнергию относительно выше, чем в других регионах".  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi