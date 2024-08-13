Акционеры Transelectrica одобрили участие компании в проекте Черноморского кабеля зеленой энергии

Акционеры румынского оператора электросетей Transelectrica,одобрили участие компании в проекте создания коридора “зеленой” энергии Азербайджан-Грузия-Европа по дну Черного моря.

Акционеры румынского оператора электросетей Transelectrica одобрили участие компании в проекте создания коридора “зеленой” энергии Азербайджан-Грузия-Европа по дну Черного моря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ.

"Акционеры Transelectrica, контролируемой правительством (58%), одобрили участие компании в проекте, направленном на поставку зеленой и доступной электроэнергии из региона Каспийского моря по подводному кабелю протяженностью 1200 км, который пересечет Черное море и достигнет Венгрии", - отмечают издания.

“Для Румынии новое объединение энергосистем будет означать доступ к новому рынку, укрепление безопасности национальной энергетической системы, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе — более экологичную энергию по более доступной цене для всех румын», - заявил ранее в этом году министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1 ГВт и протяженностью 1,195 тыс. км. В июне 2023 года было объявлено о присоединении к проекту Болгарии.

В мае 2024 года был подписан меморандум между Transelectrica и операторами-партнерами других стран, участвующих в проекте, AzerEnerji (Азербайджан), Georgian State Electrosystem (Грузия) и MVM (Венгрия), о создании проектной компании. Новое совместное предприятие, название которого пока не известно, будет иметь штаб-квартиру в Бухаресте.

Кабель предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Строительство объекта займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.