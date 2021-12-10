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Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию

Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию Акционеры компании Royal Dutch Shell поддержали предложение о переносе ее штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию.
Энергетика
10 декабря 2021 г. 16:04
Акционеры Shell проголосовали за перенос штаб-квартиры из Нидерландов в Британию

Акционеры компании Royal Dutch Shell поддержали предложение о переносе ее штаб-квартиры из Нидерландов в Великобританию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято по итогам голосования в ходе собрания акционеров.

Обладатели 58% акций Shell почти единогласно высказались за перенос штаб-квартиры в Лондон в рамках существенных структурных преобразований внутри компании.

В ходе пятничного собрания акционеров в Роттердаме ожидается и решение о переименовании Royal Dutch Shell в просто Shell. Компания также планирует оставить в употреблении лишь один тип акций вместо нынешних двух.

"Переезд" в Великобританию должен снизить налоговую нагрузку на компанию, избавив ее от необходимости платить 15-процентный удерживаемый налог на дивиденды в Нидерландах.

Природозащитные организации, представители которых устроили акцию протеста в Роттердаме, считают, что перенос штаб-квартиры Shell связан с принятым в мае решением голландского суда обязать компанию уже к 2030 году сократить объемы выбросов парниковых газов на 45%. В настоящий момент компания пытается оспорить это решение.

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Версия на английском языке Royal Dutch Shell shareholders support plan to shift to London

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