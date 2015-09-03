Акции Statoil подорожали после информации о возможной продаже доли в TAP

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Акции норвежской Statoil на мировом рынке подорожали на 1,5% и достигли 14,99 долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, основной причиной подорожания стала информация о возможном приобретении малайзийской компанией Petronas долевого участия Statoil в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP).

Отметим, что вчера компания Petronas заявила о рассмотрении вопроса приобретения долевого участия компании Statoil в проекте TAP.

Незадолго до этого итальянская Snam также объявила о желании приобрести 20% доли участия в TAP, указав, что стоимость сделки составит приблизительно 400 млн. евро.

Напомним, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, а доля Axpo - 5%.