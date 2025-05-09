Акции BP выросли на фоне слухов о возможном поглощении

Акции британской нефтегазовой компании BP 9 мая немного выросли после публикации Financial Times о том, что ряд конкурентов провел предварительные расчеты в связи с возможным поглощением компании.

Акции британской нефтегазовой компании BP 9 мая немного выросли после публикации Financial Times о том, что ряд конкурентов провел предварительные расчеты в связи с возможным поглощением компании.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, источники FT сообщили, что интерес к сделке проявили такие энергетические гиганты, как Shell, Chevron, ExxonMobil, TotalEnergies, а также национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc.

Кроме того, сообщается, что торговый дом Vitol может быть заинтересован в приобретении отдельных активов BP.

На фоне этих сообщений котировки BP к 07:26 по Гринвичу выросли на 1,9%, несмотря на то, что за последние 12 месяцев акции компании упали примерно на 28%.