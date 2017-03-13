Акбар Гаджиев: В прошлом году потери в системе газоснабжения сократились

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Потери газа в системе газоснабжения в 2016 году в результате предпринятых мер сократились по сравнению с 2015 годом.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью сайту партии “Ени Азербайджан” (ПЕА) генеральный директор ПО "Азеригаз" Акбар Гаджиев.

Он отметил, что в 2016 году работы по расширению инфраструктуры газового хозяйства успешно продолжались: "В первую очередь ПО продолжило работы по реконструкции газопроводов в селах и поселках, замене устаревшего оборудования, реконструкции распределительной сети, установке газовых счетчиков в квартирах потребителей. Целенаправленные работы, проводимые ПО в 2016 году в целях усовершенствования газоснабжения Баку, его поселков и сел, реконструкции непригодных к эксплуатации газопроводов, принесли положительные результаты”.

По словам гендиректора "Азеригаз", газификация поселков и сел, новых жилых районов, а также ввод в эксплуатацию новых производственных объектов привели к росту количества абонентов и спроса на природный газ.

Акбар Гаджиев также подчеркнул, что продолжаются меры по предотвращению нарушений правил использования природного газа: "В результате, в прошлом году за нарушение правил использования природного газа в отношении 11 491 абонента по сектору населения и 224 абонентов по сектору не-населения составлены акты несоответствия, на основе которых рассчитан ущерб в размере 2 634 915 манатов".