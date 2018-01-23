Акбар Гаджиев: "Потери в сети газоснабжения "Азеригаз" сократились в 2017 году"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Потери газа в системе газоснабжения в 2017 году в результате мер, предпринятых ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сократились по сравнению с 2016 годом.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью сайту партии “Ени Азербайджан” (ПЕА) генеральный директор ПО "Азеригаз" Акбар Гаджиев.

По словам гендиректора, меры по предотвращении потерь газа будут предприниматься и в дальнейшем.

Он отметил, что ПО в первую очередь продолжило работы по реконструкции газопроводов в селах и поселках, замене устаревшего оборудования, реконструкции газораспределительной сети, установке газовых счетчиков в квартирах потребителей.

"Целенаправленные работы, проводимые ПО в 2017 году в целях усовершенствования газоснабжения Баку, его поселков и сел, реконструкции непригодных к эксплуатации газопроводов, принесли положительные результаты”, - сказал глава "Азеригаз".

Газификация поселков и сел, новых жилых районов, а также ввод в эксплуатацию новых производственных объектов привели к росту количества абонентов и спроса на природный газ, добавил он.