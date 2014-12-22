Академик Хошбахт Юсифзаде избран членом Российской академии естественных наук

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), действительный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Хошбахт Юсифзаде избран действительным иностранным членом Российской академии естественных наук (РАЕН).

Об этом сообщили Report из SOCAR.

20 декабря SOCAR посетил вице-президент Российской академии естественных наук, заслуженный изобретатель России Азизага Шахвердиев, который вручил Х.Юсифзаде диплом действительного иностранного члена РАЕН, удостоверение и нагрудный значок.

А.Шахвердиев заявил, что считающаяся одной из влиятельных научных центров мира Российская академия естественных наук была создана в 1991 году видными деятелями науки и лауреатами Нобелевской премии.

В настоящее время академия объединяет более 200 ученых с мировым именем. Многие из них являются действительными членами Российской академии наук и других академий, в том числе ученые из США, Германии, Великобритании, Чехии, Вьетнама и Грузии. Научная и практическая деятельность геолога, действительного члена НАНА Х.Юсифзаде получила высокую оценку не только в России, но и других странах.

Академик Х.Юсифзаде выразил признательность за избрание действительным иностранным членом РАЕН и выразил надежду на то, что его научная деятельность и впредь будет открывать путь к новым достижениям в области нефтяной науки.

Отметим, что до этого Х.Юсифзаде избирался академиком Международной академии наук исследований тюркского мира, действительным иностранным членом Национальной академии наук Грузии, почетным академиком Международной инженерной академии РФ.