Айтян Гаджиева: BP применяет ИИ для автоматизации, но к передаче ему решений пока не готова

Компания BP уже активно использует различные формы искусственного интеллекта (ИИ) в своей деятельности.

Компания BP уже активно использует различные формы искусственного интеллекта (ИИ) в своей деятельности.

Как передает Report, об этом сообщила вице-президент грузинского представительства BP по региону Азербайджан–Грузия–Турция Айтян Гаджиева-Агаларова в ходе 30-го Бакинского энергетического форума.

"Мы широко применяем ИИ, однако важно понимать, что за этим понятием стоит целый спектр технологий", - отметила она.

По словам А. Гаджиевой, BP использует машинное обучение для предиктивного обслуживания оборудования, большие языковые модели (LLM) - для оптимизации документооборота и подготовки отчетности. Также применяются дроны, робототехника и визуальные системы ИИ.

"Эти инструменты позволяют автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность, но пока они не касаются передачи права принятия решений ИИ. Это уже следующий, гораздо более сложный этап", - подчеркнула она.

Как отметила представитель BP, идея делегировать ИИ принятие решений особенно чувствительна для отраслей с высоким уровнем риска, таких как энергетика.

"Да, это звучит почти радикально - особенно в контексте высокоопасного производства. Именно поэтому на данном этапе мы не можем утверждать, что подобные технологии уже готовы к безопасному применению", - пояснила А.Гаджиева.

В завершение она добавила, что BP продолжает путь автоматизации и активно изучает потенциал ИИ, но вопрос автономного принятия решений требует глубокой проработки.

"Мы подходим к этому с открытым, но ответственным подходом. Для нас важно понять, как ИИ может быть безопасно встроен в управленческие процессы, особенно в таких отраслях, как наша", - заключила она.