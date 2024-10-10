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Айтен Гаджиева: BP сократит выбросы в регионе на 11% за счет проектов "зеленой" энергии

Айтен Гаджиева: BP сократит выбросы в регионе на 11% за счет проектов "зеленой" энергии Компания BP объявила о планах сократить выбросы в регионе на 11% за счет реализации проектов по производству возобновляемой энергии.
Энергетика
10 октября 2024 г. 14:16
Айтен Гаджиева: BP сократит выбросы в регионе на 11% за счет проектов зеленой энергии

Компания BP объявила о планах сократить выбросы в регионе на 11% за счет реализации проектов по производству возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель грузинского представительства BP Айтен Гаджиева на Инновационном саммите INMerge, организованном ООО PAŞA Holding в Баку.

Она напомнила, что недавно BP заключила соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Азербайджанской инвестиционной компанией.

"В рамках соглашения будет реализован проект "Шафаг", который предполагает строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джебраильском районе. Кроме того, на терминале "Сангачал" будет внедрена "зеленая" энергия. Благодаря этим шагам компания сократит свои выбросы в регионе на 11%. Это важный вопрос и значимый региональный проект. Положительная сторона нашего сотрудничества с SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компанией в рамках этого проекта заключается в том, что интеграция таких технологий в бизнес будет способствовать укреплению наших отношений с региональными партнерами", - сказала Гаджиева.

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Версия на азербайджанском языке Aytən Hacıyeva: “BP “yaşıl enerji” layihələri ilə regionda emissiyaları 11 % azaldacaq”

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