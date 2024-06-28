О нас

Айдын Керимов: SOCAR Petroleum приступил к строительству АЗС в Шуше

Айдын Керимов: SOCAR Petroleum приступил к строительству АЗС в Шуше ЗАО SOCAR Petroleum выделено место для строительства автозаправочной станции (АЗС) в Шуше, которая будет работать на постоянной основе. Строительные работы уже начаты.
Энергетика
28 июня 2024 г. 12:25
Айдын Керимов: SOCAR Petroleum приступил к строительству АЗС в Шуше

ЗАО SOCAR Petroleum выделено место для строительства автозаправочной станции (АЗС) в Шуше, которая будет работать на постоянной основе. Строительные работы уже начаты.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе" в Шуше.

А.Керимов отметил, что в Шуше также функционирует модульная автозаправочная станция компании Azpetrol: "В районе завершается строительство нескольких объектов общественного питания, кафе и ресторанов. В ближайшие недели они будут введены в эксплуатацию. Также рассматриваются новые заявки".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: “SOCAR Petroleum” Şuşada daimi əsaslı YDM-nin tikintisinə başlayıb”

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi