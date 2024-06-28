Айдын Керимов: SOCAR Petroleum приступил к строительству АЗС в Шуше

ЗАО SOCAR Petroleum выделено место для строительства автозаправочной станции (АЗС) в Шуше, которая будет работать на постоянной основе. Строительные работы уже начаты.

ЗАО SOCAR Petroleum выделено место для строительства автозаправочной станции (АЗС) в Шуше, которая будет работать на постоянной основе. Строительные работы уже начаты.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на мероприятии "Новые возможности для предпринимателей: построим Карабах вместе" в Шуше.

А.Керимов отметил, что в Шуше также функционирует модульная автозаправочная станция компании Azpetrol: "В районе завершается строительство нескольких объектов общественного питания, кафе и ресторанов. В ближайшие недели они будут введены в эксплуатацию. Также рассматриваются новые заявки".