Ахмет Йылдыз: Азербайджан - самая близкая нам страна с точки зрения поставки энергоресурсов

Азербайджан - самая близкая нам страна с точки зрения поставки энергоресурсов.

Азербайджан - самая близкая нам страна с точки зрения поставки энергоресурсов.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз на посвященном Национальному дню Канады мероприятии в Анкаре.

Он отметил, что одним из вопросов, которым его страна уделяет наибольшее внимание в турецко-канадских отношениях, является энергетическая безопасность: "Канада - крупная страна, у нее большой потенциал. Но и у Турции есть преимущества. Надеюсь, мы сможем их оценить. В отношении энергоснабжения Канада имеет большие возможности. Но Азербайджан - самая близкая нам страна с точки зрения поставки энергоресурсов, и мы высоко ценим это".

Заместитель министра также выразил надежду на то, что санкции, введенные Канадой в отношении оборонной промышленности Турции, будут отменены в ближайшее время: "Давно пора отменить эти санкции".

Отметим, что в резиденции посла Канады по Турции и Азербайджану Джамала Кокара в Анкаре состоялось мероприятие, посвященное 156-летию Канадской конфедерации (Национальный день Канады). На мероприятии также выступил заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз.