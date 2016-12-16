Агентство S&P улучшило прогноз нефтяных цен на 2017 год

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз по цене на нефть в 2017 году с $45 до $50 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление кредитного агентства.

"Мы пересмотрели наш прогноз по цене на нефть после того, как члены ОПЕК достигли соглашения о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, а также договорились о сокращении на 558 тысяч баррелей в сутки с не входящими в организацию странами. Непосредственной реакцией на заявления ОПЕК был скачок текущих цен, который на данный момент установил нижний порог для оценки", - заявил аналитик S&P Томас Уоттерс.