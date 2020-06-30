Агентство по регулированию энерговопросов завершило 2019 год с прибылью

Агентство по регулированию энергетических вопросов при Министерстве энергетики Азербайджана завершило 2019 год с прибылью в 8,2 миллиона манатов.

В 2018 году организация понесла убытки в размере 988 тысяч манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году операционные доходы агентства составили 11,8 млн манатов (на 41,5% больше, чем годом ранее), административные и другие операционные расходы - 7 млн манатов (рост на 61,3%).

Активы агентства на 1 января этого года составили 16,2 миллиона манатов, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства учреждения выросли почти в 20 раз и достигли 1 млн манатов, а балансовый капитал - в 2,2 раза - до 15,2 млн манатов.

Напомним, что Агентство по регулированию энергетических вопросов создано указом президента страны от 22 декабря 2017 года. Его уставный капитал составляет 7,9 миллиона манатов.