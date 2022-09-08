Агентство по регулированию энергетических вопросов проверило 14 предприятий в августе

В августе этого года подведомственное Министерству энергетики Азербайджана Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) проверило профессиональные знания электротехнического персонала и ответственных лиц электрических хозяйств по правилам тех

В августе этого года подведомственное Министерству энергетики Азербайджана Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) проверило профессиональные знания электротехнического персонала и ответственных лиц электрических хозяйств по правилам технической эксплуатации и техники безопасности на 14 предприятиях.

Об этом Report сообщили в агентстве.

В течение месяца технические советы, действующие в 15 центрах Службы ASAN, 2 центрах ASAN Kommunal и 2 домах МСП (дома малого и среднего предпринимательства), приняли и выполнили 261 запрос, связанный с подключением к электросети объектов предпринимательства.