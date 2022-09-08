Агентство по регулированию энергетических вопросов провело в августе свыше 100 проверок

В августе текущего года Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана выдало акты ввода в эксплуатацию электрооборудования, установленного для внешнего электроснабжения 18 строительных объектов.

В августе текущего года Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана выдало акты ввода в эксплуатацию электрооборудования, установленного для внешнего электроснабжения 18 строительных объектов.

Об этом Report сообщили в AERA.

Согласно информации, по 31 согласованному проекту разрешена эксплуатация промышленных газовых установок, строительство которых было завершено в прошлом месяце.

Проведено 62 контрольных мероприятия с целью исследования технической эксплуатации электроприборов, соблюдения правил техники безопасности.

48 контрольных мероприятий проводились с целью проверки надежной эксплуатации газовых объектов, а также соблюдения требований других нормативных правовых актов.