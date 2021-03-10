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Агентство EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на I квартал

Агентство EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на I квартал Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 770 тыс. баррелей
Энергетика
10 марта 2021 г. 11:11
Агентство EIA повысило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на I квартал

Администрация энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) внесла изменения в прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на первый квартал 2021 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Therm Energy Outlook-March 2021.

Согласно новому прогнозу, среднесуточная добыча нефти в стране в первом квартале этого года прогнозируется на уровне 750 тыс. баррелей в сутки. Это на 50 тыс. баррелей или на 7,14% больше, чем прогнозировалось ранее в феврале.

Данный прогноз на 20 тыс. баррелей или на 2,6% меньше, чем показатели первого квартала 2020 года. По сравнению с показателями четвертого квартала 2020 года этот показатель увеличился на 60 тыс. баррелей или на 8,7%.

Прогнозируется, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2021 году составит 770 тыс. баррелей. В предыдущем прогнозе эта цифра составляла 730 тыс. баррелей.

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Версия на азербайджанском языке EIA I rüb üçün Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu artırıb

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