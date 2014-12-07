Афины и Анкара договорились расширять сети газопроводов для поставки азербайджанского газа в Европу

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Греция и Турция ставят целью развитие регионального сотрудничества в сфере энергетики, особенно за счет строительства и расширения сети газопроводов.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам 3-го заседания Высшего совета сотрудничества Греции и Турции.

В заседании участвовали члены советов министров двух стран.

В документе, в частности, отмечается, что "Греция и Турция нацелены на дальнейшее развитие двустороннего и регионального сотрудничества в энергетическом секторе, особенно в отношении газопроводов и успешного прецедента (греко-турецкого) газопровода ITGI, который работает с октября 2007 года и проложил путь к еще более тесному сотрудничеству".

"Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP) связаны друг с другом и, несомненно, являются наиболее эффективным - с точки зрения стоимости - маршрутом для транспортировки природного газа из каспийского региона в Западную Европу (после 2020 года)", - говорится в заявлении.

Вице-премьер, глава МИД Греции Эвангелос Венизелос отметил в пятницу в приветствии участникам проходившего в Афинам форума бизнесменов двух стран, что Греция придает очень большое значение строительству Трансадриатического газопровода и созданию южного энергетического коридора. "Причем после последних событий в связи с "Южным потоком" все это приобретает дополнительное исключительно важное измерение с точки зрения экономического развития, а также международной политики", - сказал греческий вице-премьер.