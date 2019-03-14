Афганистан намерен вывести сотрудничество с SOCAR на новый уровень

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял советника президента Афганистана по банковским и финансовым вопросам Аджмала Ахмеда.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на встрече стороны говорили об истории культурного и политического сотрудничества между Афганистаном и Азербайджаном, расширении экономического сотрудничества в современную эпоху. Аджмал Ахмед затронул импорт нефтепродуктов Афганистаном, добавив, что они намерены поднять сотрудничество с SOCAR на новый уровень с целью диверсификации импорта.

Производимые SOCAR дизельное топливо и керосин уже импортируются в Афганистан. Стороны обменялись мнениями о расширении связей на государственном уровне в таких областях, как импорт топлива, и также договорились о проведении совещаний для уточнения возможностей сотрудничества.

Следует отметить, что SOCAR осуществляет различные операции, включая продажу, транспортировку и торговые операции на всех континентах, в более чем 40 странах, между более чем 100 пунктами продаж. Компания также изучает возможности выхода на новые рынки и развития операций на существующих рынках.