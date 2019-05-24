Афганистан намерен увеличить ассортимент и объемы закупаемых у SOCAR нефтепродуктов

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился сегодня с делегацией во главе с министром торговли и промышленности Исламской Республики Афганистан Аджмалом Ахмади.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, стороны выразили заинтересованность в установлении и развитии долгосрочных отношений между Афганистаном и Азербайджаном.

Было отмечено, что в последние годы азербайджанские нефтепродукты импортируются на топливный рынок Афганистана. Также состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества на государственном уровне.

Афганский министр Аджмал Ахмади дал информацию о топливном рынке страны, предложил развивать сотрудничество с SOCAR в новой плоскости в целях диверсификации импорта. Он также выступил с предложением расширить ассортимент и объемы нефтепродуктов, закупаемых у SOCAR.

Отметим, что SOCAR осуществляет различные операции, включая продажу, транспортировку и торговые операции на всех континентах, между более чем 100 пунктами продаж в более чем 40 странах.