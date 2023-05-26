Афган Исаев: ЮГК работает над новым планом действий по декарбонизации

Южный газовый коридор (ЮГК) работает над созданием нового плана действий по декарбонизации, который может быть завершен к концу лета.

Южный газовый коридор (ЮГК) работает над созданием нового плана действий по декарбонизации, который может быть завершен к концу лета.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО Афган Исаев "Южный газовый коридор".

По его словам, в рамках группы компании SOCAR, ЮГК стремится расширить отношения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в направлении зеленого перехода.

А.Исаев подчеркнул, что данный план действий будет состоять из 3 модулей.

"Первое – это расчет углеродного следа и разработка плана действий по декарбонизации для сокращения выбросов парниковых газов. Второе – разработка операционной модели",- сказал он. Исаев отметил, что в рамках этой инициативы будет создана новая компания - SOCAR Green LLC, которая будет сотрудничать с компаниями-партнерами Masdar, ACWA Power, BP и т.д.

Третьим пунктом, по словам Исаева, является то, как группа SOCAR может внести свой вклад в реализацию национального плана декарбонизации Азербайджана.