О нас

Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"

Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов" Южный газовый коридор (ЮГК) работает над концепцией поставок возобновляемых источников энергии.
Энергетика
26 мая 2023 г. 15:26
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов

Южный газовый коридор (ЮГК) работает над концепцией по использованию имеющихся трубопроводов для прокачки зеленых энергоносителей.

Как передает Report, об этом заявил Афган Исаев, гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор".

"На данный момент проводятся инженерные исследования по возможной концентрации зеленого водорода в смеси в Трансадриатическом газопроводе", - сказал он, добавив, что возможно, к середине следующего года будут результаты.

Исаев подчеркнул, что ЮКГ, входящий в состав группы SOCAR, работает также над потенциальным расширением газопровода.

"Надеюсь, к концу этого года будет принято окончательное инвестиционное решение, о котором мы сможем объявить. Мы работаем с нашими партнерами и в конце года объявим, будем ли расширять и насколько возможно расширить мощность трубопровода", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi