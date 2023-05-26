Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"

Южный газовый коридор (ЮГК) работает над концепцией поставок возобновляемых источников энергии.

Южный газовый коридор (ЮГК) работает над концепцией по использованию имеющихся трубопроводов для прокачки зеленых энергоносителей.

Как передает Report, об этом заявил Афган Исаев, гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор".

"На данный момент проводятся инженерные исследования по возможной концентрации зеленого водорода в смеси в Трансадриатическом газопроводе", - сказал он, добавив, что возможно, к середине следующего года будут результаты.

Исаев подчеркнул, что ЮКГ, входящий в состав группы SOCAR, работает также над потенциальным расширением газопровода.

"Надеюсь, к концу этого года будет принято окончательное инвестиционное решение, о котором мы сможем объявить. Мы работаем с нашими партнерами и в конце года объявим, будем ли расширять и насколько возможно расширить мощность трубопровода", - добавил он.