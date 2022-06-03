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Афган Исаев: Существует потенциал транспортировки водорода по ЮГК

Афган Исаев: Существует потенциал транспортировки водорода по ЮГК Существует потенциал транспортировки водорода по Южному газовому коридору (ЮГК).
Энергетика
3 июня 2022 г. 15:45
Афган Исаев: Существует потенциал транспортировки водорода по ЮГК

Существует потенциал транспортировки водорода по Южному газовому коридору (ЮГК).

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, ЮГК планирует перейти в сферу "зеленых" технологий.
"В этом направлении уже разрабатываются соответствующие программы. Мы видим потенциал в реализации проектов в сфере ВИЭ, транспортировке водорода по ЮГК", - сказал он.

Исаев отметил, что ЮГК удовлетворяет потребности Азербайджана в транспортировке газа. Также в настоящее время есть возможности увеличить пропускную способность Южного газового коридора до 31 млрд кубометров в год.

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Версия на английском языке Afgan Isayev: There is potential to transport hydrogen through SGC
Версия на азербайджанском языке Əfqan İsayev: “SGC ilə hidrogen nəql etmək potensialı mövcuddur”

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