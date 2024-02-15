Афган Исаев: SOCAR намерена стать компанией, вносящей вклад в энергобезопасность во всем мире

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена стать национальной энергетической компанией, являющейся доступным, безопасным и стабильным поставщиком энергии.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена стать национальной энергетической компанией, являющейся доступным, безопасным и стабильным поставщиком энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев на форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку.

Он отметил, что SOCAR сегодня находится в начале процесса трансформации: "К 2035 году компания станет ведущей национальной энергетической компанией с диверсифицированным портфелем углеводородного и низкоуглеродного бизнеса и профилем выбросов на уровне мировых лидеров в сфере энергетики. А к 2050 году мы намерены превратить SOCAR в национальную энергетическую компанию, которая вносит вклад в энергетическую безопасность и устойчивость к изменению климата во всем мире".

По словам Исаева, программа декарбонизации SOCAR направлена на достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.