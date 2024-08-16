АЭС "Пакш" сокращает мощность из-за температуры Дуная на 240 МВт

АЭС "Пакш" на 240 МВт сокращает мощность из-за высокой температуры Дуная.

АЭС "Пакш" на 240 МВт сокращает мощность из-за высокой температуры Дуная.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации компании - оператора АЭС, первый, второй и четвертый энергоблоки станции сократили мощность на 80 МВт каждый из-за высокой температуры Дуная. АЭС "Пакш" использует воду из этой реки для охлаждения.

В настоящее время на АЭС "Пакш", сооруженной в 1983-1987 годах по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР. Их суммарная мощность составляет 2 тыс. МВт. Они производят порядка 50% электроэнергии, потребляемой Венгрией.