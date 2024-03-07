AERA заинтересовано в сотрудничестве с вузами, готовящими энергетиков

Азербайджанское агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) заинтересовано в сотрудничестве с высшими учебными заведениями, которые готовят специалистов в сфере энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на AERA, об этом руководитель пресс-службы AERA Зейнаб Казымова сказала на семинаре в Сумгайытском государственном университете (СГУ), организованном агентством в рамках проекта "Energy Talks".

В мероприятии приняли участие представители AERA, профессора и преподаватели СГУ, научные сотрудники и студенты.

Говоря о проекте "Energy Talks", З.Казымова рассказала, что за прошедший период подобные семинары были организованы в онлайн и оффлайн форматах совместно с рядом вузов.

Ректор СГУ Руфат Азизов, выступивший с приветственной речью на открытии семинара, отметил особую роль подобных мероприятий в развитии отношений между университетом и государственными структурами.

Р.Азизов подчеркнул важность сотрудничества с министерством энергетики, в том числе с агентством, в подготовке специалистов в сфере энергетики.

В рамках семинара выступил руководитель Департамента либерализации энергетики и привлечения инвестиций AERA Эльмар Гюлалиев на тему "Обзор энергетической системы Азербайджанской Республики и цели в области возобновляемой энергетики".

Затем состоялась сессия вопросов и ответов по интересующим участников семинара вопросам.

После мероприятия представители AERA ознакомились с музеем электроэнергетики СГУ под открытым небом.