AERA провела 21 техническую проверку электрических и газовых установок

В технические советы поступило 138 обращений в связи с подключением объектов предпринимательства к электрическим сетям

В январе этого года Агентство по регулированию энергетических вопросов Министерства энергетики Азербайджана провело 9 технических проверок с целью изучения состояния технической эксплуатации электрических сооружений, соблюдения правил техники безопасности и использования электроэнергии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

С целью изучения эффективного использования газа, соблюдения правил пользования газом и безопасной эксплуатации газовых установок, а также других нормативных правовых актов проведено 12 технических проверок.

В технические советы поступило 138 обращений в связи с подключением объектов предпринимательства к электрическим сетям. Все эти обращения получили положительное решение.

Обращения были рассмотрены на технических советах, функционирующих в 17 центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal, расположенных в Баку и регионах, и в Хачмазском доме МСП (Дома малого и среднего бизнеса).