AERA: Проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация

В течение апреля в Азербайджане была проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация.

В течение апреля в Азербайджане была проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики.

Из-за недостатков, выявленных в результате экспертизы, в регистрации семи проектов было отказано.

Кроме того, в течение месяца проведена экспертиза проектов газоснабжения 247 строительных объектов и их регистрация. Из-за недостатков, выявленных в результате экспертизы проекта газоснабжения, в регистрации 14 проектов газоснабжения было отказано.