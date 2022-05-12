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AERA: Проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация

AERA: Проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация В течение апреля в Азербайджане была проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация.
Энергетика
12 мая 2022 г. 12:02
AERA: Проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация

В течение апреля в Азербайджане была проведена экспертиза проектов энергоснабжения 24 строительных объектов и их регистрация.

Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики.

Из-за недостатков, выявленных в результате экспертизы, в регистрации семи проектов было отказано.

Кроме того, в течение месяца проведена экспертиза проектов газоснабжения 247 строительных объектов и их регистрация. Из-за недостатков, выявленных в результате экспертизы проекта газоснабжения, в регистрации 14 проектов газоснабжения было отказано.

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