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AERA и MEDIA провели совместный семинар для представителей СМИ

AERA и MEDIA провели совместный семинар для представителей СМИ 16-36
Энергетика
19 сентября 2024 г. 17:36
AERA и MEDIA провели совместный семинар для представителей СМИ

Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) и Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) провели совместный семинар для ознакомления журналистов, специализирующихся в энергетическом секторе, с соответствующими законодательными терминами и новыми правилами.

Как сообщает Report, открывая семинар, председатель правления AERA Самир Ахундов, рассказал о крупномасштабных энергетических проектах, которые в настоящее время реализуются в Азербайджане.

Он подчеркнул, что переход от традиционных источников энергии к возобновляемым ресурсам является ключевым приоритетом в современном мире. Он упомянул, что Указом Президента 2024 год был объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира", и напомнил, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет саммит COP29, который является значимым глобальным событием. Самир Ахундов также подчеркнул важную роль СМИ в продвижении имиджа Азербайджана, а также информировании общественности о проводимых в Азербайджане реформах как внутри страны, так и на международном уровне.

Натиг Маммедли, заместитель исполнительного директора MEDIA, подчеркнул усилия Агентства по улучшению отраслевой журналистики посредством различных тренингов, семинаров и других мероприятий в сотрудничестве с различными учреждениями. Он высоко оценил партнерство между AERA и MEDIA, заявив, что семинар положительно повлияет на профессиональную деятельность журналистов, специализирующихся на энергетическом секторе.

Во время семинара Эльмар Гюльалиев, руководитель Отдела либерализации энергетического сектора и привлечения инвестиций AERA, и Фаган Абдурахманов, руководитель Департамента развития зон возобновляемых источников энергии AREA, выступили с докладом "Обзор электроэнергетического сектора Азербайджанской Республики и переход на зеленую энергию". Кроме того, Парвиз Алиев, директор Департамента регулирования и мониторинга энергетики AERA, выступил с докладом "Подключение строительных объектов к сетям электро- и газораспределения".

Семинар завершился сессией вопросов и ответов, состоялось обширное обсуждение интересующих участников тем.

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Версия на английском языке ФотоAERA and MEDIA jointly host seminar for media representatives
Версия на азербайджанском языке ФотоEMTA və MEDİA-nın birgə əməkdaşlığı ilə jurnalistlər üçün seminar keçirilib

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