AERA: Число обращений по вопросам электроснабжения выросло на 22,2%

В первом квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 444 обращений по вопросам электроснабжения.

В первом квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 444 обращений по вопросам электроснабжения.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Это на 262 обращения или на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего непосредственно в AERA и посредством Минэнерго поступило 1770 обращений, что на 314 обращений или 21,6% больше прошлогоднего показателя.

260 обращений поступило по вопросам газоснабжения, 42 - по вопросам теплоснабжения, 24 - по другим вопросам.

Агентство рассмотрело и ответило на 1183 обращения, два обращения исполнены совместно с Министерством энергетики, 388 находятся в процессе рассмотрения.