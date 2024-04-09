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AERA: Число обращений по вопросам электроснабжения выросло на 22,2%

AERA: Число обращений по вопросам электроснабжения выросло на 22,2% В первом квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 444 обращений по вопросам электроснабжения.
Энергетика
9 апреля 2024 г. 14:30
AERA: Число обращений по вопросам электроснабжения выросло на 22,2%

В первом квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 444 обращений по вопросам электроснабжения.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Это на 262 обращения или на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Всего непосредственно в AERA и посредством Минэнерго поступило 1770 обращений, что на 314 обращений или 21,6% больше прошлогоднего показателя.

260 обращений поступило по вопросам газоснабжения, 42 - по вопросам теплоснабжения, 24 - по другим вопросам.

Агентство рассмотрело и ответило на 1183 обращения, два обращения исполнены совместно с Министерством энергетики, 388 находятся в процессе рассмотрения.

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Версия на английском языке AERA: Number of appeals regarding electricity supply increased by 22% in first quarter
Версия на азербайджанском языке AERA: Bu il elektrik enerjisi təchizatı ilə bağlı müraciətlərin sayı 22 %-dən çox artıb

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