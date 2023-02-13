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Адольфо Урсо: Азербайджан является одним из основных поставщиков энергии в Италию

Адольфо Урсо: Азербайджан является одним из основных поставщиков энергии в Италию Мы с большой уверенностью подходим к особым отношениям между Баку и Римом в рамках Совместной декларации по укреплению многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, предпринимаем последовательные и уверенные шаги для всестороннег
Энергетика
13 февраля 2023 г. 20:20
Адольфо Урсо: Азербайджан является одним из основных поставщиков энергии в Италию

Мы с большой уверенностью подходим к особым отношениям между Баку и Римом в рамках Совместной декларации по укреплению многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, предпринимаем последовательные и уверенные шаги для всестороннего расширения отношений, политического диалога, основанных на многомерном стратегическом партнерстве между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо на церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

Высоко оценив постепенное укрепление взаимопонимания и дружбы, а также широкого экономического сотрудничества между двумя странами, Адольфо Урсо отметил: "Мы также работаем в энергетической сфере. Мы будем и впредь укреплять партнерские отношения между Италией и Азербайджаном. Мы работаем и в экономической сфере. Италия является первым торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан – одним из основных поставщиков энергии в Италию. Господин Президент (Президент Ильхам Алиев – ред.) отметил здесь важность проекта, который мы будем реализовывать. Речь идет также об увеличении вдвое пропускной способности трубопровода ТАР. Таким образом, Италия будет получать больше природного газа".

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Версия на азербайджанском языке Adolfo Urso: “İtaliya Azərbaycanın enerjiyə keçid prosesində iştirak etmək istəyir”

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