ADNOC увеличит инвестиции на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд

Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличит инвестиции в проекты в сфере декарбонизации более чем на 50%.

Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличит инвестиции в проекты в сфере декарбонизации более чем на 50%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров одобрил увеличение бюджета на эти цели до 23 млрд долларов.

Ранее ADNOC заявляла, что планирует потратить 15 млрд долларов на проекты декарбонизации, технологии и низкоуглеродные решения до конца 2030 года.

Компания будет использовать "передовые технологии, для ускорения декарбонизации, развития ВИЭ-проектов и низкоуглеродных решений, которые поддержали бы движение отрасли к цели углеродной нейтральности к 2045 году", - говорится в сообщении ADNOC.