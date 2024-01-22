О нас

ADNOC увеличит инвестиции на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд

ADNOC увеличит инвестиции на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличит инвестиции в проекты в сфере декарбонизации более чем на 50%.
Энергетика
22 января 2024 г. 15:21
ADNOC увеличит инвестиции на проекты в сфере декарбонизации до $23 млрд

Энергетическая госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) увеличит инвестиции в проекты в сфере декарбонизации более чем на 50%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров одобрил увеличение бюджета на эти цели до 23 млрд долларов.

Ранее ADNOC заявляла, что планирует потратить 15 млрд долларов на проекты декарбонизации, технологии и низкоуглеродные решения до конца 2030 года.

Компания будет использовать "передовые технологии, для ускорения декарбонизации, развития ВИЭ-проектов и низкоуглеродных решений, которые поддержали бы движение отрасли к цели углеродной нейтральности к 2045 году", - говорится в сообщении ADNOC.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
Польский политолог: Азербайджан разделяет цели экологической повестки Европы
22 января 2024 г. 14:18
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi