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ADNOC изучает возможность покупки ряда активов BP

ADNOC изучает возможность покупки ряда активов BP ADNOC изучает возможность покупки ряда активов BP
Энергетика
11 июня 2025 г. 15:05
ADNOC изучает возможность покупки ряда активов BP

Государственная нефтегазовая компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) рассматривает возможность покупки ряда ключевых активов британской BP plc, в случае если та решит разделить бизнес или будет вынуждена продать больше активов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ.

По их словам, ADNOC изучает такую возможность на внутрикорпоративном уровне и уже провела предварительные консультации с банкирами. Также рассматривается возможность объединения сил с другим инвестором для раздела активов.

ADNOC более заинтересована в СПГ-активах и газовых месторождениях BP, чем в покупке всей компании, хотя и такая возможность рассматривалась.

Нефтедобывающие активы и НПЗ британской компании ее не интересуют, п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌оэтому приобретение всей BP непривлекательно, говорят источники. Кроме того, от покупки бизнеса целиком ее наверняка удержат связанные с таким шагом политические риски, отмечают они.

Если ADNOC решится на сделку, то, скорее всего, будет подавать заявку через свою структуру для международных инвестиций XRG, сказал ряд источников. ADNOC или XRG также могут рассмотреть возможность покупки бизнеса BP в сфере АЗС.

Главный исполнительный директор британской компании Мюррей Окинклосс пытается сместить фокус бизнеса со стратегии достижения нулевого чистого показателя выбросов (net zero) обратно на нефтегазовый сегмент и обещал продать активы, пишет агентство.

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Версия на английском языке ADNOC exploring possible purchase of select BP assets

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