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ADNOC и ExxonMobil достигли договоренности по крупнейшему в мире водородному предприятию

ADNOC и ExxonMobil достигли договоренности по крупнейшему в мире водородному предприятию Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в среду подписала соглашение о приобретении у американской корпорации Exxon Mobilв 35% акций в будущем заводе по производству низкоуглеродного водорода и аммиака в Бейтауне, штат Техас.
Энергетика
4 сентября 2024 г. 16:40
ADNOC и ExxonMobil достигли договоренности по крупнейшему в мире водородному предприятию

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в среду подписала соглашение о приобретении у американской корпорации Exxon Mobil в 35% акций в будущем заводе по производству низкоуглеродного водорода и аммиака в Бейтауне, штат Техас.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение ADNOC.

Окончательное инвестиционное решение (FID) по строительству завода ожидается в 2025 году, а предполагаемый запуск - в 2029 году.

Ожидается, что завод станет крупнейшим в мире в своем роде после запуска, способным производить до 1 миллиарда кубических футов в день низкоуглеродного водорода и более 1 миллиона тонн низкоуглеродного аммиака в год.

“Эта стратегическая инвестиция является важным шагом для ADNOC, поскольку мы расширяем наш портфель источников энергии с низким содержанием углерода и реализуем нашу стратегию международного роста“, - заявил министр промышленности и передовых технологий, управляющий директор и генеральный директор ADNOC Султан Ахмед Аль Джабер.

Согласно информации, соглашение предполагает существенные инвестиции в производство энергии в США и глобальный энергетический переход.

"Это соглашение позволит сократить выбросы парниковых газов в секторах, которые трудно декарбонизировать, включая промышленность, энергетику и транспорт, удовлетворить растущий спрос на низкоуглеродное топливо и ускорить чистое нулевое будущее", - говорится в пресс-релизе.

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