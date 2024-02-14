ADNOC и BP договорились о создании газового СП в Египте

Британская энергетическая BP и нефтегазовая компания Абу-Даби (ОАЭ) ADNOC договорились о создании совместного предприятия в Египте.

Британская энергетическая BP и нефтегазовая компания Абу-Даби (ОАЭ) ADNOC договорились о создании совместного предприятия в Египте.

Как передает Report, об этом говорится в их совместном заявлении.

"ADNOC и BP сегодня объявляют о том, что они договорились о создании нового совместного предприятия в Египте", - говорится в сообщении.

Создание СП планируется завершить во второй половине текущего года при получении необходимых одобрений и разрешений. В нем BP будет принадлежать 51%, а ADNOC - 49%. Предприятие сосредоточится на разработке газовых активов в Египте.

В рамках соглашения BP передаст СП свои доли в трех концессиях на разработку, а также соглашения на разведку, а ADNOC внесет сопоставимый денежный взнос, "который может быть использован для будущих возможностей роста". Речь идет о доле BP в Shorouk (10%), в North Damietta (100%), в North El Burg (50%), а также концессионные соглашения на разведку North El Tabya, Bellatrix-Seti East и North El Fayrouz.