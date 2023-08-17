ADNOC готова инвестировать во всю цепочку создания стоимости газа на Каспии

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует инвестировать во всю цепочку создания стоимости газа в Каспийском регионе в зависимости от стратегической потребности в экспорте газа из региона СНГ на такие рынки, как Турция и Европа.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует инвестировать во всю цепочку создания стоимости газа в Каспийском регионе в зависимости от стратегической потребности в экспорте газа из региона СНГ на такие рынки, как Турция и Европа.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор ADNOC по низкоуглеродным решениям и международному развитию Мусаббех аль-Кааби в интервью S&P Global Commodity Insights.

ADNOC, которая приобретает 30% акций в проекте разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии, чтобы стать партнерами Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и французской TotalEnergies, надеется на сотрудничество с этими компаниями для дальнейшего расширения в регионе и на глобальном уровне.

"У нас есть стратегия инвестирования в природный газ и цепочку создания стоимости, и если [мы] увидим привлекательное предложение для повышения нашей прибыли и конструктивного участия в консорциуме, мы изучим его", — сказал М. Кааби.

По его словам, ADNOC стремится приобрести газовые активы после покупки доли в месторождении в Азербайджане на фоне новой стратегии инвестирования в международные газовые проекты, которые будут охватывать широкий спектр ее бизнеса, включая торговлю СПГ.

"После осуществления своих первых крупных международных инвестиций в газоконденсатное месторождение "Абшерон", ADNOC стремится расширяться в глобальном бизнесе СПГ с прицелом на высокую прибыль от этих инвестиций", - сказал М. Кааби.

Он подчеркнул, что ADNOC, которая создала два торговых подразделения, хотела бы извлечь выгоду из высокой маржи от торговли СПГ. ADNOC Trading на 100% принадлежит материнской компании, а ADNOC Global Trading является совместным предприятием с OMV и Eni.

"Итак, чтобы создать правильную ценность для наших акционеров, иногда лучше не быть только в одной части цепочки создания стоимости, а иметь интегрированную маржу, включая потенциальную торговлю в будущем, где вы можете улучшить свою маржу", — сказал М.Кааби, добавив, что исторически ADNOC является значительным игроком в СПГ, и сейчас расширяет свой бизнес в Абу-Даби: "Мы хотели бы дополнить это значительными позициями во всем мире".

Исполнительный директор компании подчеркнул, что ADNOC, которая в настоящее время имеет возможность производить 6 млн тонн СПГ в год и строит две линии мощностью 4,8 млн тонн в год в богатом нефтью Абу-Даби, не зависит от юрисдикции приобретения СПГ.

"Если где-то, на востоке или на западе, есть проект СПГ, который соответствует нашим инвестиционным критериям, стратегическому обоснованию и способности создавать большую ценность, опираясь на наши силы, включая торговлю, мы рассмотрим его", — сказал М. Кааби.

Первый газ с "Абшерона" был получен в начале июля 2023 года. Газ с месторождения, которое имеет возможность производить 4 млн кубометров газа в сутки и 12 000 баррелей конденсата в сутки, реализуется на внутреннем рынке Азербайджана.

Азербайджан хочет увеличить общий объем экспорта, в том числе в Турцию и Грузию, до 24 млрд кубометров в 2023 году против 22,3 млрд кубометров газа в 2022 году, в том числе 11,4 млрд кубометров было экспортировано в Европу через Южный газовый коридор. Ожидается, что из общего объема экспорта в 2023 году не менее половины будет отправлено в Европу.

В 2022 году Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок газа в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году, и страна также рассматривает возможность создания газового хаба, аналогичного планам Турции.

"Этот (СНГ) регион становится стратегически важным, особенно с точки зрения энергетической безопасности и обеспечения определенных регионов энергетическими потребностями, и я думаю, что он соответствует критериям и профилю, к которым стремится ADNOC", — сказал М. Кааби.