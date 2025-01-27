О нас

ADNOC Gas и JERA договорились о поставках СПГ на $450 млн

ADNOC Gas и JERA договорились о поставках СПГ на $450 млн Компания ADNOC Gas (ОАЭ) подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской JERA Global Markets.
Энергетика
27 января 2025 г. 12:01
ADNOC Gas и JERA договорились о поставках СПГ на $450 млн

Компания ADNOC Gas (ОАЭ) подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской JERA Global Markets.

Как сообщает Report со ссылкой на ADNOC, стоимость трехлетнего контракта составляет $450 млн.

Сжиженный природный газ (СПГ) будет поставляться с завода ADNOC Gas на острове Дас мощностью 6 млн тонн в год.

"Это соглашение основывается на прочных энергетических отношениях между ОАЭ и Японией и десятилетиях сотрудничества между ADNOC Gas и JERA, укрепляя нашу общую приверженность обеспечению энергетической безопасности и переходу к низкоуглеродному будущему. Мы продолжим поддерживать энергетические потребности Японии и укреплять наши позиции как надежного партнера на мировом рынке СПГ", - заявила генеральный директор ADNOC Gas Фатема Аль Нуайми.

JERA отметила, что соглашение укрепляет давние отношения между компаниями, установленные еще в 1977 году, и является продолжением контракта, подписанного два года назад между JERA Global Markets и ADNOC Gas.

JERA Global Markets - совместное предприятие японской компании JERA и французской EDF Trading, управляющее одним из крупнейших энергетических портфелей в мире. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, а офисы — в Токио, Лондоне и Балтиморе.

В 1977 году Tepco подписала долгосрочный контракт с ADNOC на поставку СПГ с объектов на острове Дас. С момента начала работы завод, являющийся третьим по продолжительности работы в мире, отправил более 3 500 партий СПГ по всему миру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Adnoc Gas, JERA agree on $450M LNG supplies

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi