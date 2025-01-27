ADNOC Gas и JERA договорились о поставках СПГ на $450 млн

Компания ADNOC Gas (ОАЭ) подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской JERA Global Markets.

Компания ADNOC Gas (ОАЭ) подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с японской JERA Global Markets.

Как сообщает Report со ссылкой на ADNOC, стоимость трехлетнего контракта составляет $450 млн.

Сжиженный природный газ (СПГ) будет поставляться с завода ADNOC Gas на острове Дас мощностью 6 млн тонн в год.

"Это соглашение основывается на прочных энергетических отношениях между ОАЭ и Японией и десятилетиях сотрудничества между ADNOC Gas и JERA, укрепляя нашу общую приверженность обеспечению энергетической безопасности и переходу к низкоуглеродному будущему. Мы продолжим поддерживать энергетические потребности Японии и укреплять наши позиции как надежного партнера на мировом рынке СПГ", - заявила генеральный директор ADNOC Gas Фатема Аль Нуайми.

JERA отметила, что соглашение укрепляет давние отношения между компаниями, установленные еще в 1977 году, и является продолжением контракта, подписанного два года назад между JERA Global Markets и ADNOC Gas.

JERA Global Markets - совместное предприятие японской компании JERA и французской EDF Trading, управляющее одним из крупнейших энергетических портфелей в мире. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, а офисы — в Токио, Лондоне и Балтиморе.

В 1977 году Tepco подписала долгосрочный контракт с ADNOC на поставку СПГ с объектов на острове Дас. С момента начала работы завод, являющийся третьим по продолжительности работы в мире, отправил более 3 500 партий СПГ по всему миру.