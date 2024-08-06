ADNOC договорилась с Osaka Gas о поставках низкоуглеродного СПГ

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила долгосрочное соглашение о принципах с Osaka Gas, одной из крупнейших коммунальных компаний в Японии, на поставку до 0,8 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ).

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила долгосрочное соглашение о принципах с Osaka Gas, одной из крупнейших коммунальных компаний в Японии, на поставку до 0,8 млн тонн в год сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на сообщение ADNOC, поставки, в основном, будут осуществляться с предприятия по производству низкоуглеродного СПГ “Ruwais LNG”, которое в настоящее время находится в стадии разработки в промышленном городе Аль-Рувайс (Абу-Даби), и, как ожидается, начнет коммерческую эксплуатацию в 2028 году.

“В соответствии с соглашением, грузы СПГ будут отправляться в порты назначения Osaka Gas и ее сингапурской дочерней компании Osaka Gas Energy Supply and Trading Pte. Ltd.”, - говорится в информации.

Отмечается, что соглашение с Osaka Gas является одним из нескольких долгосрочных обязательств по продаже СПГ, которые ADNOC подписала с международными партнерами по проекту “Ruwais LNG”, что доводит долгосрочные обязательства по продажам до 70% от общей производственной мощности проекта.

“ADNOC и Osaka Gas будут совместно работать над тем, чтобы заключить детальное Соглашение о купле-продаже в ближайшие месяцы на основе условий соглашения по СПГ”, - говорится в информации.

Как сообщалось, “Ruwais LNG” станет первым СПГ-объектом в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, работающем на чистой энергии. Предприятие будет включать две линии сжижения СПГ производительностью 4,8 млн тонн в год (общей мощностью 9,6 млн тонн в год) и должен увеличить мощности производства СПГ компанией ADNOC более, чем в 2 раза - с 6 млн тонн в год до 15,6 млн тонн в год.