ADNOC: Азербайджан играет важную роль в обеспечении мира безопасной, надежной и доступной энергией

Азербайджан играет важную роль в глобальном масштабе с точки зрения обеспечения мира безопасной, надежной и доступной энергией.

Азербайджан играет важную роль в глобальном масштабе с точки зрения обеспечения мира безопасной, надежной и доступной энергией.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббех Аль Кааби.

По его словам, для традиционных производителей энергии, таких как ADNOC, очень важно проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане.

"Мы должны подумать об удовлетворении растущего спроса на энергию. Со временем требования к декарбонизации и внедрению природного газа, водорода и возобновляемых источников энергии также будут расти, чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии. Некоторые из моих коллег также подчеркнули необходимость еще большего инвестирования в возобновляемые источники энергии, водород, природный газ и особенно в традиционные источники энергии", - сказал Мусаббех Аль Кааби.