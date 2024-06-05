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ADNOC: Азербайджан играет важную роль в обеспечении мира безопасной, надежной и доступной энергией

ADNOC: Азербайджан играет важную роль в обеспечении мира безопасной, надежной и доступной энергией Азербайджан играет важную роль в глобальном масштабе с точки зрения обеспечения мира безопасной, надежной и доступной энергией.
Энергетика
5 июня 2024 г. 16:00
ADNOC: Азербайджан играет важную роль в обеспечении мира безопасной, надежной и доступной энергией

Азербайджан играет важную роль в глобальном масштабе с точки зрения обеспечения мира безопасной, надежной и доступной энергией.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббех Аль Кааби.

По его словам, для традиционных производителей энергии, таких как ADNOC, очень важно проведение 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане.

"Мы должны подумать об удовлетворении растущего спроса на энергию. Со временем требования к декарбонизации и внедрению природного газа, водорода и возобновляемых источников энергии также будут расти, чтобы удовлетворить растущие потребности в энергии. Некоторые из моих коллег также подчеркнули необходимость еще большего инвестирования в возобновляемые источники энергии, водород, природный газ и особенно в традиционные источники энергии", - сказал Мусаббех Аль Кааби.

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Версия на английском языке ADNOC official: Azerbaijan plays key role in providing secure energy on global scale
Версия на азербайджанском языке ADNOC rəsmisi: "Azərbaycan qlobal miqyasda təhlükəsiz enerji ilə təminatda mühüm rol oynayır"

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