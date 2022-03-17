Администрация Белого дома санкционировала расширение поставок СПГ в Европу

Администрация Белого дома приняла решение разрешить дополнительный объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с объектов на побережье Мексиканского залива, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом.

Администрация Белого дома приняла решение разрешить дополнительный объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с объектов на побережье Мексиканского залива, чтобы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Американский СПГ остается важным компонентом глобальной энергетической безопасности, и Минэнергетики по-прежнему привержено поиску способов помочь нашим союзникам и торговым партнерам в поставках необходимых им энергоносителей", - говорится в распространенном заявлении Минэнерго США.

Это решение позволяет крупному поставщику Cheniere Energy экспортировать 0,72 млрд кубфутов (20,4 млн кубометров) в день со своих терминалов Sabine Pass, Луизиана и Корпус-Кристи (Техас), в страны, которые не имеют соглашений о свободной торговле с Соединенными Штатами, включая все европейские.

Ранее терминалам было разрешено экспортировать газ только в страны с соглашениями о свободной торговле, включая Канаду, Мексику, Австралию и ряд стран Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.