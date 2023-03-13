Администрация Байдена одобрила масштабный проект ConocoPhillips на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена в понедельник одобрила масштабный проект компании ConocoPhillips по разработке нефти на Аляске, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Администрация президента США Джо Байдена в понедельник одобрила масштабный проект компании ConocoPhillips по разработке нефти на Аляске, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

Как сообщал разработчик проекта, базирующаяся в Хьюстоне ConocoPhillips, план под названием Willow предполагает строительство трех буровых площадок и создание до 2,5 тысячи рабочих мест во время строительства и до 300 мест в долгосрочной перспективе.

Активисты природозащитных организаций разочарованы этим решением, отмечает агентство. Они заявили, что одобрением этого проекта Байден нарушает обещание, данное им в ходе его предвыборной кампании - отказаться от новых проектов бурения на принадлежащих государству территориях.