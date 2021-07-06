Администрация Байдена настаивает на компромиссе в переговорах ОПЕК+

Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19

Администрация Джо Байдена настаивает на «компромиссном решении» в застопорившихся переговорах ОПЕК+ по добыче нефти.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома.

Министры ОПЕК+ отменили переговоры в понедельник после того, как Объединенные Арабские Эмираты отклонили предложенное восьмимесячное продление срока ограничения добычи. Четыре источника в ОПЕК+ сообщили Reuters, что в переговорах по сделке не было никакого прогресса.

«Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19, — говорится в заявлении представителя Белого дома. — Мы не участвуем в этих переговорах, но официальные лица администрации взаимодействуют с соответствующими столицами, чтобы предложить компромиссное решение, которое позволит обеспечить предлагаемое увеличение добычи».

Рост цен на нефть, которые достигли самого высокого уровня с октября 2018 года, усилил опасения по поводу инфляции. Президент США Джо Байден сделал восстановление экономики после рецессии, вызванной пандемией коронавируса, ключевым приоритетом своей администрации.

По словам помощников Байдена, стабильные условия на рынке нефти необходимы для обеспечения восстановления и достижения цели администрации по доступной и надежной энергии.

Источники сообщили, что в пятницу ОАЭ приняли предложение Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ о поэтапном увеличении добычи примерно на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь 2021 года, но отказались продлить сокращение нефтедобычи до конца 2022 года без корректировки текущего базового уровня добычи.

Как отмечалось ранее, Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 год. Об этом заявил министр энергетики этой страны Абдель Азиз бен Сальман.