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ACWA Power за 2,5 года создаст в Азербайджане условия для производства питьевой воды путем опреснения морской

ACWA Power за 2,5 года создаст в Азербайджане условия для производства питьевой воды путем опреснения морской 15:45
Энергетика
18 февраля 2025 г. 16:05
ACWA Power за 2,5 года создаст в Азербайджане условия для производства питьевой воды путем опреснения морской

Саудовская компания ACWA Power планирует ежедневно опреснять 300 тыс. кубометров морской воды в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Хызы, об этом заявил журналистам директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.

По его словам, 70% водных ресурсов Азербайджана формируется за пределами страны, поэтому опреснение морской воды имеет особое значение.

С. Гювен подчеркнул, что данный проект обеспечит водную безопасность Азербайджана и будет способствовать удовлетворению потребностей Баку в воде.

"Мы планируем завершить строительные работы по проекту опреснения морской воды в течение 2,5 лет", - добавил он.

Отметим, что ACWA Power совместно с турецкой "IC İçtaş İnşaat" планирует реализацию в Азербайджане проекта строительства завода по опреснению морской воды для производства питьевой.

На территории Сумгайытского химического промышленного парка планируется строительство завода с ежедневной мощностью 300 тыс. м³ воды. Инвестиции осуществит консорциум. Согласно договору, проект рассчитан на 27,5 лет, после чего управление заводом перейдет Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

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Версия на английском языке ACWA Power to create conditions for drinking water production in Azerbaijan through seawater desalination
Версия на азербайджанском языке “ACWA Power” 2,5 ilə Azərbaycanda dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması ilə içməli su istehsalını yaradacaq

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