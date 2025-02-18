ACWA Power за 2,5 года создаст в Азербайджане условия для производства питьевой воды путем опреснения морской

15:45

Саудовская компания ACWA Power планирует ежедневно опреснять 300 тыс. кубометров морской воды в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Report из Хызы, об этом заявил журналистам директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.

По его словам, 70% водных ресурсов Азербайджана формируется за пределами страны, поэтому опреснение морской воды имеет особое значение.

С. Гювен подчеркнул, что данный проект обеспечит водную безопасность Азербайджана и будет способствовать удовлетворению потребностей Баку в воде.

"Мы планируем завершить строительные работы по проекту опреснения морской воды в течение 2,5 лет", - добавил он.

Отметим, что ACWA Power совместно с турецкой "IC İçtaş İnşaat" планирует реализацию в Азербайджане проекта строительства завода по опреснению морской воды для производства питьевой.

На территории Сумгайытского химического промышленного парка планируется строительство завода с ежедневной мощностью 300 тыс. м³ воды. Инвестиции осуществит консорциум. Согласно договору, проект рассчитан на 27,5 лет, после чего управление заводом перейдет Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.