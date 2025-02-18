ACWA Power: У нас есть планы касательно "зеленого энергетического коридора" из Азербайджана

Саудовская компания ACWA Power имеет определенные планы относительно проекта "зеленого энергетического коридора", инициированного Азербайджаном.

Саудовская компания ACWA Power имеет определенные планы относительно проекта "зеленого энергетического коридора", инициированного Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент Report из Хызы, об этом заявил журналистам директор саудовской компании ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.

По его словам, Азербайджан намерен использовать свой успешный опыт в нефтегазовой сфере для развития "зеленой энергетики".

"В рамках проекта планируется создание энергетического коридора, соединяющего Азербайджан с Европой, а также с Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того, рассматривается создание коридора, который пройдет через Нахчыван и соединит Азербайджан с Турцией. Эти маршруты позволят экспортировать возобновляемую энергию в Европу и другие нуждающиеся рынки", - отметил Гювен.

Он подчеркнул, что ACWA Power готова оказать поддержку для скорейшей реализации инициативы.