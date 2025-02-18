О нас

ACWA Power: У нас есть планы касательно "зеленого энергетического коридора" из Азербайджана

ACWA Power: У нас есть планы касательно "зеленого энергетического коридора" из Азербайджана Саудовская компания ACWA Power имеет определенные планы относительно проекта "зеленого энергетического коридора", инициированного Азербайджаном.
Энергетика
18 февраля 2025 г. 16:11
ACWA Power: У нас есть планы касательно зеленого энергетического коридора из Азербайджана

Саудовская компания ACWA Power имеет определенные планы относительно проекта "зеленого энергетического коридора", инициированного Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент Report из Хызы, об этом заявил журналистам директор саудовской компании ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен.

По его словам, Азербайджан намерен использовать свой успешный опыт в нефтегазовой сфере для развития "зеленой энергетики".

"В рамках проекта планируется создание энергетического коридора, соединяющего Азербайджан с Европой, а также с Узбекистаном и Казахстаном. Кроме того, рассматривается создание коридора, который пройдет через Нахчыван и соединит Азербайджан с Турцией. Эти маршруты позволят экспортировать возобновляемую энергию в Европу и другие нуждающиеся рынки", - отметил Гювен.

Он подчеркнул, что ACWA Power готова оказать поддержку для скорейшей реализации инициативы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ACWA Power has plans regarding Azerbaijan-led green energy corridor
Версия на азербайджанском языке “ACWA Power”: Azərbaycanın liderlik etdiyi "yaşıl enerji dəhlizi" ilə bağlı planlarımız var

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
12 февраля 2025 г. 10:19
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
14 февраля 2025 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi