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ACWA Power огласила инвестиции в ветропарк в Азербайджане

ACWA Power огласила инвестиции в ветропарк в Азербайджане По состоянию на 31 марта компания ACWA Power в строительство ветроэлектростанции (ВЭС) “Хызы-Абшерон” мощностью 240 мегаватт инвестировала 1,073 млрд саудовских риялов (эквивалентно 486,374 млн манатов).
Энергетика
1 июля 2025 г. 16:46
ACWA Power огласила инвестиции в ветропарк в Азербайджане

По состоянию на 31 марта компания ACWA Power в строительство ветроэлектростанции (ВЭС) “Хызы-Абшерон” мощностью 240 мегаватт инвестировала 1,073 млрд саудовских риялов (эквивалентно 486,374 млн манатов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на квартальный отчет компании.

Как отметил генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли, в первом квартале 2025 года компания продолжила активное развитие новых бизнес-направлений:

“Эти инициативы формируют основу для устойчивого и прогнозируемого дохода и денежного потока в будущем, а также позитивно влияют на текущие финансовые результаты благодаря поступлениям от разработки, закупок и управления строительством”, - говорится в отчете.

Как сообщил Report генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен, запуск поэтапного производства электроэнергии на станции запланирован на август 2025 года, а полноценный ввод в эксплуатацию - на четвертый квартал текущего года.

На сегодняшний день, по его словам, завершен монтаж всех 12 турбин на участке станции в Абшероне (Гобустан). Их запуск ожидается в третьем квартале 2025 года. Параллельно ведется установка турбин на участке в Хызы.

После завершения строительства ветропарк сможет ежегодно производить до 907 млн ГВт/ч чистой электроэнергии, что достаточно для обеспечения более чем 300 тысяч домохозяйств в Азербайджане.

Отметим, что ветроэлектростанция расположена на территории районов Абшерон (участок 1) и Хызы (участок Хызы 3), в деревнях Чайлы и Ситалчай. Всего планируется установка 37 ветровых турбин: 12 - на участке в Абшероне и 25 - в Хызы.

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Версия на азербайджанском языке “ACWA Power” Azərbaycanda KES inşasına yatırdığı investisiyaların məbləğini açıqlayıb

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