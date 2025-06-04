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ACWA Power планирует расширить портфель до 250 проектов к 2030 году

ACWA Power планирует расширить портфель до 250 проектов к 2030 году Компания ACWA Power (Саудовская Аравия) планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своем проектном портфеле до 80% к 2030 году, а число проектов довести до 250.
Энергетика
4 июня 2025 г. 11:59
ACWA Power планирует расширить портфель до 250 проектов к 2030 году

Компания ACWA Power (Саудовская Аравия) планирует увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своем портфеле проектов до 80% к 2030 году, а общее число проектов - до 250.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор ACWA Power по Азербайджану и Турции Селим Гювен в ходе Бакинского энергетического форума.

"Сегодня мы - одна из немногих глобальных компаний с набором инструментов для реализации зеленого перехода. В настоящее время мы управляем 101 проектом на сумму $107 млрд в 14 государствах - преимущественно на развивающихся рынках и в странах Глобального Юга. Мы активно развиваемся в сфере возобновляемой энергетики: из почти 80 ГВт установленной мощности, находящейся под нашим управлением, 48% приходится на ВИЭ. Наша цель - увеличить этот показатель до почти 80% к 2030 году и расширить портфель до 250 проектов на сумму $250 млрд", - сказал он.

Гювен отметил, что ACWA Power за 21 год своей деятельности прошла путь энергетического перехода в тесной связи с глобальными климатическими инициативами.

Он также подчеркнул, что 95% команды, занятой в строительстве ветропарка в Азербайджане, составляют местные специалисты.

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Версия на английском языке ACWA Power plans to expand project portfolio to 250 by 2030
Версия на азербайджанском языке "ACWA Power" 2030-cu ilədək portfelini 250 layihəyə qədər genişləndirməyi planlaşdırır

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