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ACWA Power хочет расширить деятельность в Азербайджане

ACWA Power хочет расширить деятельность в Азербайджане Саудовская компания ACWA Power планирует реализовать ряд проектов в Азербайджане.
Энергетика
24 октября 2024 г. 17:00
ACWA Power хочет расширить деятельность в Азербайджане

Саудовская компания ACWA Power планирует реализовать ряд проектов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил региональный директор компании по Азербайджану и Турции Мехмет Селим Гювен.

По его словам, ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" является первым проектом компании в Азербайджане.

"В настоящее время мы заинтересованы в реализации многих проектов в Азербайджане. Это включает проект хранения энергии и оффшорные проекты в Каспийском море", - сказал Гювен.

Он добавил, что компания также заинтересована в проектах по опреснению морской воды и нескольких солнечных электростанций: "Каждый из этих проектов, а также все проекты в области возобновляемой энергии важны для нас".

Мехмет Селим Гювен также отметил, что Каспийское море обладает большим потенциалом ветровой энергии: "Мы хотим участвовать в таких проектах. Мы ведем переговоры с правительством Азербайджана по этим вопросам".

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Версия на азербайджанском языке “ACWA Power” Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirmək istəyir

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